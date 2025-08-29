Bei David Draiman und Kobi Farhi kam es gar nicht gut an, dass Tom Morello den Israel-Kritikern Kneecap zuletzt den Rücken gestärkt hat.

Damit war zu rechnen: Tom Morello bekommt Gegenwind für seine Rückendeckung von Kneecap. Selbige kritisieren auf ihren Konzerten das Vorgehen Israels im Gazastreifen und fordern "Free Palestine". Der Gitarrist hatte das irische Rap-Trio jedenfalls als die Rage Against The Machine von heute gepriesen. Nun melden sich Disturbed-Frontmann David Draiman und Orphaned Land-Sänger Kobi Farhi zu Wort und zeigen sich entrüstet. "Beschämend. Wahrlich. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich sei schockiert", macht David Draiman seinem Ärger Luft. "Schätze, meine Familie zählt nicht, wenn es um die Tugend meines ‚Freundes’ geht, mit der er ein Zeichen für jene abgibt, die Terror unterstützen…