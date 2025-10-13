Der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley muss seine restlichen Tourdaten für dieses Jahr aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen.

Der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley hat offenbar mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, weswegen der Musiker seine letzten Konzerte für 2025 absagen musste. In einem kurzen Statement auf Instagram heißt es: "Wegen anhaltender medizinischer Probleme musste Ace die schwere Entscheidung treffen, die restlichen Termine für 2025 abzusagen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ace Frehley (@acefrehleyofficial) Sturz im Studio Erst am 26. September musste Frehley seine Show mit Quiet Riot und Vixen absagen, nachdem er aufgrund eines Sturzes im Studio ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dazu hieß es in einem Statement: "Liebe Rock-Soldaten, Ace hatte…