Die Musikwelt trauert aktuell um David Johansen. Der frühere Frontmann der New York Dolls erlag letzte Woche seinem Krebsleiden.

Diese traurige Nachricht kommt nach den letzten Neuigkeiten leider nicht aus heiterem Himmel. New York Dolls-Ikone David Johansen ist von uns gegangen. Der Mitbegründer der legendären Punk-Gruppe litt an Krebs im Endstadium und schlief am Freitag, den 28. Februar 2025 in seinem Zuhause auf Staten Island für immer ein. Er wurde 75 Jahre alt. Friedlich eingeschlafen "David Johansen starb daheim am Freitagnachmittag in New York City, während er mit seiner Frau Mara Hennessey und seiner Tochter Leah Hände hielt", heißt es im zugehörigen Statement, das ein Sprecher der Familie herausgab. "Er war umgeben von Musik, Blumen und Liebe. Nach fast…