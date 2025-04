Diese Behemoth-CD ist ein einzigartiges Sammlerstück, nur erhältlich zusammen mit der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025.

Einzigartiges Behemoth-Album mit exklusivem Song, hier als Limited Edition und nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe. Behemoth gehören zu den unwahrscheinlichsten Metal-Bands unserer Zeit: Mit extremer Düsternis und Härte zwischen Black- und Death Metal erobern die Polen Spitzenplätze auf den Festivals und in den Charts. Der so unverwüstliche wie unangepasste Frontmann Adam „Nergal“ Darski ist längst eine Ikone des Metal, und monumentale sowie heftige Songs à la ‘Ov Fire And The Void’ und ‘Blow Your Trumpets Gabriel’ entfachen eine szeneübergreifende Sogkraft. Anlässlich des neuen, 13. Studioalbums von Behemoth ehren wir die Fackelträger des Extreme Metal in METAL HAMMER-Ausgabe 05/2025…