Heute vor 45 Jahren erschien ANIMAL MAGNETISM von den Scorpions. Wir blicken zurück auf viereinhalb Jahrzehnte Geschichte.

Das siebte Albums der Scorpions feiert heute seinen 45. Geburtstag. ANIMAL MAGNETISM ist das Zuhause von Liedern wie ‘Make It Real’ oder ‘The Zoo’ und verdiente sich über die letzten Jahrzehnte zu Recht seinen Status als Kultwerk. Ein einflussreiches Scorpions-Werk Die Hannoveraner nahmen die neun Lieder, aus denen ihr Werk besteht, teilweise in Köln und teils in Toronto auf. Mit dem Ergebnis knüpften sie direkt an den internationalen Erfolg an, den ihnen LOVE DRIVE (1979) eingebracht hatte. Sie schafften es auf Platz 12 der deutschen Album-Charts und erreichten 1991 den Platinstatus. Auch innerhalb der Musikerszene hatte ANIMAL MAGNETISM einen großen…