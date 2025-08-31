Wayne Lozinak geht es nach seinem Eingriff am Schädel gut. Dies teilte der Hatebreed-Riff-Schmied in einem aktuellen Lagebericht mit.

Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak hat sich nach seiner kürzlich erfolgten Operation am Kopf zu Wort gemeldet. Bei dem US-Amerikaner wurde am 4. August ein Gehirntumor entfernt. Nun biegt der Metaller mit guten Nachrichten um die Ecke. Es gehe im jeden Tag besser, schreibt der Musiker in den Sozialen Medien. "Hallo zusammen!", beginnt das Hatebreed-Mitglied seine Mitteilung. "Ich bin endlich zu Hause. Die letzte Woche war hart! Aber mir geht es jeden Tag besser. Es wird eine Weile dauern, bis ich vollständig genesen bin, aber es geht gut voran. Ich möchte euch für all die Nachrichten danken. Im Krankenhaus hatte ich mein…