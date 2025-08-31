Iron Maiden spielen am 11.07.2025 die erste Deutschland-Show ihrer Tournee in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Am Freitag (11.07.2025) werden Iron Maiden ihr erstes Deutschland-Konzert der "Run For Your Lives Tour 2025" in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen spielen. Einlass ist voraussichtlich um 17 Uhr. Beginn: ca. 18 Uhr Support: Avatar Adresse: Rudi-Assauer-Platz 1, 45891 Gelsenkirchen Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Mit dem Auto gelangen Stadionbesucher über die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 sowie über die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42 direkt zur Veltins-Arena. Ab den Anschlussstellen der Beschilderung zur Veltins-Arena folgen. Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung. Zielort für das Navigationssystem Zu den Parkplätzen…