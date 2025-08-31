Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2026 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads.

Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 23. März bis zum 28. März 2026 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Der Vorverkauf ist gestartet. Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Beyond The Black Donots Emil Bulls In Extremo Paleface Swiss Running Order Geländeplan Freizeit-Rahmenprogramm Aftermovie 2025