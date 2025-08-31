Gitarrist Uli Jon Roth macht sich wegen immer populärer werdender K.I. keine Sorgen und nimmt die Entwicklungen locker.

Gitarrist Uli Jon Roth, der insbesondere in den Siebzigern bei den Scorpions aktiv war und von vielen als ausschlaggebender Einfluss auf Rock-Gitarristen genannt wird, hat im Interview mit Metal Roos seine Gedanken zu menschlicher Kreativität und K.I. geteilt. Roth betont, wie wichtig ihm Abwechslung in seiner Arbeit ist: "Ich wiederhole nicht gerne dieselben Dinge immer und immer wieder. Jeder meiner Auftritte ist hier und da zumindest ein bisschen improvisiert. Das hält sie frisch. So haben wir das auch bei den Scorpions gemacht. Als ich noch da war, gab es keine zwei Shows, die gleich waren. Wir sind Risiken eingegangen." Perfektion ist…