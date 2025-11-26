Toggle menu

Noah Derksen live in Berlin 25.02.2026

Adresse:
Lark, Berlin

Berlin

Künstler: Noah Derksen

Ort: Lark, Berlin

Dave Grohl (Foo Fighters) mit Shout Out an Korn
Dave Grohl bei der Foo Fighters-Show während der MTV Movie Awards 2011
Dave Grohl teilte ein Bild auf dem er den ikonischen, lila Korn-Glitzer-Tracksuit von Adidas trägt. Jonathan Davis und Co. reagierten.
Dave Grohl teilte ein Bild auf dem Instagram-Account der Foo Fighters, auf dem er ein Kleidungsstück aus der Korn x Adidas-Kollektion trägt. Das Foto zeigt ihn vom Bart herab bis zu seiner Hüfte. Das betreffende Kleidungsstück, das hierbei zu sehen ist, sollte jedem Fan von Jonathan Davis und Co. bekannt vorkommen: Es handelt sich um die lila Adidas-Jacke mit dem Korn-Logo auf der rechten und dem Adidas-Logo auf der linken Brust. Die Reaktionen der Band Grohl schrieb unter seinem Post: „In dieser Zeit des Jahres muss ich immer an Kornfelder denken.“ Den Instagram-Post gibt es unten zu sehen. Drei der…
