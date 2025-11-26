In den Neunzigern hatte Roddy Bottum stark mit seiner sexuellen Identität zu kämpfen. Nun schreibt er darüber in seiner Autobiografie.

Roddy Bottum, Keyboarder bei Faith No More, hat die letzte Zeit genutzt, um sein Leben in Worte zu fassen. Seine Autobiografie ‘The Royal We’ erscheint am 4. November, zunächst jedoch nur in englischer Sprache. In einem Interview mit Wall Of Sound sprach er nun über die wortwörtlichen verschiedenen Kapitel seines Lebens — unter anderem über ein sehr persönliches. Heikle Zeit Der 62-Jährige machte in den Neunziger Jahren seine Homosexualität öffentlich und hatte kaum Vorbilder, an denen er sich orientieren und festhalten konnte. "Es war eine schwierige Zeit", erzählte Bottum. "Im Nachhinein kann man sich kaum vorstellen, wie hasserfüllt und homophob…