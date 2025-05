1980 ist das Geburtsjahr eines oft unterschlagenen Van Halen-Werks: WOMEN AND CHILDREN FIRST. Eine genauere Betrachtung des Albums lohnt sich sehr.

Da das gleichnamige Van Halen-Debüt und 1984 ständig präsent sind, wird oft vergessen, dass dazwischen ganze drei weitere Alben das Licht der Welt erblickt haben. Eines davon trägt den Namen WOMEN AND CHILDREN FIRST und feiert nun seinen 45. Geburtstag. Aus diesem Anlass soll die Entstehungsgeschichte des Van Halen-Drittwerks genauer beleuchtet werden. Van Halen trauten sich in neue Gebiete WOMEN AND CHILDREN FIRST markiert einige erste Male der US-amerikanischen Hard-Rocker. Das erste Mal veröffentlichte die Band ein Album völlig ohne Coversongs, außerdem ist es das erste Mal, dass sich ein Tasteninstrument auf eines ihrer Studiowerke verirrte. Das Riff, das am…