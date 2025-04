Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Whitechapel, Epica, Cradle Of Filth sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Allegaeon 'The Swarm' Austere 'Time Awry' Cemetery Skyline 'I Drove All Night' Cirkus Prütz 'Handyman Boogie' Cradle Of Filth 'White Hellebore' Epica 'T.I.M.E.' Higher Walls 'Cloak & Dagger' League Of Distortion 'What's Wrong With Her?' Lucifer's Child 'Ichor' Nightstalker 'Return From The Point Of No Return' Rivers Of Nihil 'American Death' Sanhedrin 'Let's Spill Some Blood' Waltari 'Murder Plot' (feat. Heta) Warbringer 'Through A Glass, Darkly' Whitechapel 'Hate Cult Ritual'