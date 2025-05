Drei Jahrzehnte PIERCED FROM WITHIN von Suffocation - noch immer wissen viele nicht, dass das Album eigentlich ganz anders aussehen sollte.

Auch wenn PIERCED FROM WITHIN erst am 23.05.1995 in der EU erschien, feiert es bereits heute seinen 30. Geburtstag. Vor genau drei Jahrzehnten erschien das Drittwerk von Suffocation in den USA, weshalb wir den Werdegang des Technical Death Metal-Klassikers heute genauer unter die Lupe nehmen. Der Ton macht die Musik Die vorhergegangenen Werke hatten einen großen Einfluss auf das Album. So groß, dass sich auf PIERCED FROM WITHIN sogar zwei Lieder befinden, die gar nicht so neu wirken. ‘Synthetically Revived’ stammt ursprünglich von der Debüt-EP HUMAN WASTE (1991). Auch der Titel-Song des Vorgängeralbums BREEDING THE SPAWN (1993) wurde für ihr…