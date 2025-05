Disturbed-Frontmann David Draiman befindet sich derzeit offenbar wegen Schimmel in einem Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Vermieter.

Einem Bericht von Law360 zufolge hat Disturbed-Sänger David Draiman Klage gegen seinen ehemaligen Vermieter eingereicht. Er behauptet, Schimmel in einem Mietshaus in Coral Gables, Florida habe bei ihm gesundheitliche Probleme verursacht, die sich negativ auf seine Gesangskarriere ausgewirkt hätten. In der Klage, die am 11. März 2025 bei einem Gericht in Miami-Dade County eingereicht wurde, gab Draiman an, ab Dezember 2022 monatlich 18.500 Dollar für das 480 Quadratmeter große Haus gezahlt zu haben. Um den 4. September 2024 habe er die Kündigung des Mietvertrags eingereicht. Der Sänger gibt an, er habe Schimmel und undichte Stellen im Haus entdeckt, die ihm…