Der einstige Kiss-Schlagzeuger Peter Criss hat ein neues Soloalbum am Start. Die Entstehung dessen sei wie ein Jungbrunnen gewesen.

Das neue Soloalbum, das Original-Kiss-Schlagzeuger Peter Criss freimütig nach sich selbst benannt hat, ist taufrisch auf dem Markt. Unterstützung erhielt der 79-Jährige dabei von Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big) und Matthew Montgomery alias Piggy D. (Marilyn Manson, Ex-Rob Zombie, Murderdolls) am Bass, John 5 (Mötley Crüe, Ex-Marilyn Manson) und Mike McLaughlin an der Gitarre sowie Paul Shaffer am Klavier. Wie ein Vögelchen Im Gespräch mit Billboard überschlägt sich der Musiker fast vor Begeisterung und erklärt: „Ich habe mein ganzes Herzblut hineingesteckt. Meine Stimme klingt immer noch wie die eines Vogels. Mann, habe ich ein Glück! Ich hatte das Gefühl,…