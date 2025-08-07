In der Juliausgabe beschäftigen wir uns ausführlich mit (der Historie von) den Scorpions inklusive weltexklusiver 7"-Beilage. Dazu aktuelle Interviews zu neuen Alben und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2025 ab dem 20.06.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Scorpions Am 5. Juli zelebrieren die Scorpions im Stadion ihrer Heimatstadt ihr 60. Band-Jubiläum. METAL HAMMER wird als langjähriger Begleiter einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands mit dabei sein. Zuvor legen wir eine ausführliche Titelgeschichte vor, für die Autor Frank Thießies mit Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs auf ihre Ausnahmekarriere zurückblickt und die aktuelle Ausstellung im Flughafen Hannover besucht. Obendrauf gibts eine exklusive Vinyl-7" zum Sammeln. Black Sabbath Anlässlich der Live-Heimkehr der Birminghamer…