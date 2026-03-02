Ghost reüssieren mal wieder mit einem Cover: Die Fan-Lieblinge haben sich dafür einen alten Pet Shop Boys-Track ausgesucht.

Ghost spinnen ihr Sagengut ein wenig weiter — allerdings halten es Bandboss Tobias Forge und Co. diesmal mit dem lediglich zweieinhalb Minuten langen Video relativ knapp. Darin verkündet Frater Imperator zwei Neuigkeiten: Zum einen hat die Gruppe am heutigen 16. Januar 2026 offiziell ihr Cover des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ rausgehauen. Zum anderen bedeutet dies jedoch nicht, dass es eine zusätzliche EP mit weiteren Neuinterpretationen bekannter Songs gibt. Cover-Liebhaber Bislang lag ‘It’s A Sin’ nur als 7''-Vinyl-Bonus-Single den Deluxe-Editions des 2018er-Werkes PREQUELLE bei — nun ist es auf sämtlichen Streaming-Plattformen zu finden sowie unten als cooles Retrovideo in…