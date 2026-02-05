Ab Anfang Februar begeben sich Visions Of Atlantis und Warkings auf die gemeinsame „Pirates & Kings“-Tournee. Die Sängerinnen prallen schon hier aufeinander ...

Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fayfindet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert? Clémentine Delauney: Meine erste CD von Celine Dion moti-vierte mich zum Singen. Seit ich sie zum ersten Mal hörte, sang ich ihre Songs mit. Ich übe bis heute mit Liedern dieser Platte. Morgana Le Fay: Pantera THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Dieses Album katapultiere meine Liebe zu Metal in eine neue Dimension. MH: Welche Platte würdest du deinem besten…