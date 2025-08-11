Womit nun überhaupt nicht zu rechnen war: Joey DeMaio ist sehr überzeugt von der neuen Musik, an der Manowar zurzeit werkeln.

Manowar glauben bestimmt immer noch daran, dass frische Mukke von anderen Bands einfach nur läuft, während neue Musik von ihnen selbst "killt". Joey DeMaio und Co. schrauben jedenfalls an neuem Material, das sie in nicht allzu ferner Zukunft in Form eines Studioalbums veröffentlichen wollen, wie der Bassist und Bandboss im Interview bei Metal Talk bestätigte. Manowar pur "Ja, wir haben an neuer Musik gearbeitet", gibt DeMaio zu Protokoll. "Und sobald wir sie entfesseln, werdet ihr daran erinnern werden, dass es sich lohnt, auf gute Dinge zu warten. Aber seitdem wir die ,The Blood Of Our Enemies Tour’ angekündigt haben, lag…