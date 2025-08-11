Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Otay:onii live in Duisburg 06.09.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Dellplatz, Duisburg

Duisburg

Künstler: Otay:onii

Ort: Dellplatz, Duisburg

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Duisburg

teilen
mailen
teilen
Manowar arbeiten an neuer Musik: "Sie ist heavy und brutal."
Joey DeMaio mit Manowar beim Kingdom Of Rock Festival am 8. März 2025 in Pamplona
Womit nun überhaupt nicht zu rechnen war: Joey DeMaio ist sehr überzeugt von der neuen Musik, an der Manowar zurzeit werkeln.
Manowar glauben bestimmt immer noch daran, dass frische Mukke von anderen Bands einfach nur läuft, während neue Musik von  ihnen selbst "killt". Joey DeMaio und Co. schrauben jedenfalls an neuem Material, das sie in nicht allzu ferner Zukunft in Form eines Studioalbums veröffentlichen wollen, wie der Bassist und Bandboss im Interview bei Metal Talk bestätigte. Manowar pur "Ja, wir haben an neuer Musik gearbeitet", gibt DeMaio zu Protokoll. "Und sobald wir sie entfesseln, werdet ihr daran erinnern werden, dass es sich lohnt, auf gute Dinge zu warten. Aber seitdem wir die ,The Blood Of Our Enemies Tour’ angekündigt haben, lag…
Weiterlesen
Zur Startseite