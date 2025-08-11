Toggle menu

Otay:onii live in Tübingen 18.10.2025

Künstler: Otay:onii

A Perfect Circle: Gute Chancen auf neues Album
Maynard James Keenan mit A Perfect Circle am 10. Mai 2025 im PNC Music Pavilion in Charlotte, North Carolina
Die Zeichen verdichten sich aktuell, dass A Perfect Circle wieder aktiv werden könnten. Das deuten zumindest die Herren Howerdel und Keenan an.
A Perfect Circle haben dieses Jahr ihr 25. Band-Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass haben die zwei wichtigsten Mitglieder der All-Star-Formation, Gitarrist Billy Howerdel und Frontmann Maynard James Keenan, unter anderem ein Interview mit dem US-Magazin Revolver geführt. Dabei kam heraus, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Band demnächst ein neues Studioalbum am Start hat. Auf seinen derzeitigen kreativen Prozess angesprochen erwiderte A Perfect Circle-Haupt-Songwriter Howerdel: "Während ich schreibe, ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich denke: ‚Wow, ich mag das wirklich, aber: Das ist verdammt unheimlich.‘ Ich bin in einem Nicht-viel-schlafen- und Selbstentdeckungsmodus. Wenn ich Musik schreibe,…
