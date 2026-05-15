Im Fall des Todes von Ian Watkins sind neue Details ans Licht gekommen, nachdem dieser im Oktober 2025 im Gefängnis niedergestochen worden war.

Am 11. Oktober 2025 starb der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins nach einer tödlichen Attacke im Gefängnis (Originalmeldung vom 12. Oktober). Watkins verbüßte seit 2013 eine mehrjährige Haftstrafe im Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield wegen mehrerer Fälle des Kindesmissbrauchs. Bereits 2023 wurde der reuelose Kinderschänder von Mithäftlingen als Geisel gehalten und mit einer angespitzten Toilettenbürste schwer verletzt. Den letzten Angriff sollte Ian Watkins nicht überleben. Kurz nach der Tat wurden zwei Mithäftlinge des Mordes angeklagt. Derzeit läuft in Leeds der Prozess, in dem der 29-jährige Rico Gedel angeklagt ist, den Angriff verübt zu haben, während ein Mithäftling – der 44-jährige Samuel Dodsworth –…