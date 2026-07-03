Um weiteren Spekulationen vorzubeugen, hat sich Beartooth-Sänger Caleb Shomo öffentlich zu seiner Sexualität bekannt.

Nachdem Beartooth die beiden Singles ‘Free’ und zuletzt ‘Pure Ecstasy’ veröffentlicht hatten, gab es reichlich Diskussionen im Netz. Diese bezogen sich jedoch nicht etwa auf die Musik, sondern auf das Auftreten von Sänger Caleb Shomo. Vor allem nach ‘Free’ hagelte es homophobe Kommentare. Stolz Nachdem sich Shomo eine Weile aus den Sozialen Medien zurückgezogen hatte, nutzt er diese jetzt, um „die Dinge richtigzustellen, bevor dies diejenigen, die ich liebe, noch weiter beeinträchtigt.“ Nachdem er seine wahren Gefühle stes versucht habe, in Alkohol zu ertränken, hebt er jetzt hervor: „Ich bin ein stolzer schwuler Mann.“ „Wenn es um meine Kunst –…