Die US-Metaller Five Finger Death Punch hauen im Sommer beziehungsweise Herbst ihr neues Studiowerk LEGACY raus.

Das Warten hat ein Ende: Five Finger Death Punch haben soeben ihr mittlerweile zehntes Studioalbum angekündigt. Die Scheibe hört auf den Namen LEGACY und erscheint in digitaler Form am 31. Juli 2026 (hier pre-saven & vorbestellen), CD, Schallplatten und Kassetten gibt es dann ab 18. September (hier vorbestellen). Jenseits des Himmels Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory kommentiert: "Jedes Album ist eine Momentaufnahme dessen, wer wir zu einem bestimmten Zeitpunkt waren. Und LEGACY ist genau das, was der Titel verspricht. Es ist ein Rückblick auf den Weg, die Lektionen, die Erfolge, die Herausforderungen und all das, was wir in den…