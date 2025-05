Heute ist es 40 Jahre her, dass BONDED BY BLOOD veröffentlicht wurde. Dieser Geburtstag hätte schon früher gefeiert werden sollen.

Vor 40 Jahren veröffentlichten Exodus mit einiger Verzögerung ihr Debütalbum BONDED BY BLOOD. Heute feiert es sein 40. Jubiläum und prägt bis heute den Thrash Metal maßgeblich mit. Die Monate vor Veröffentlichung sahen jedoch alles andere als rosig aus und waren von Dramen mit Mitgliedern und ihrem Label geprägt. Die drei Ws: Wechsel, Wechsel und Wechsel Bei ihrer offiziellen Gründung versammelten sich Kirk Hammett, Tim Agnello, Carlton Nelson und Tom Hunting, um dem Thrash zu huldigen. Schnell wurde aus dem saitenschmetternden Agnello der Gitarrist Gary Holt. Jeff Andrews übernahm die viersaitige Axt, und Paul Baloff fand sich am Mikrofon ein.…