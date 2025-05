Glenn Danzig ist bekannt als der Sänger von Danzig und Misfits. Jetzt verrät der Musiker, dass keine neuen Alben der beiden Bands in Sicht sind.

Glenn Danzig wurde bekannt durch seine Rolle als Gründungsmitglied der Horror Punk-Pioniere Misfits und seine Arbeit in seiner Band Danzig. In einem neuen Interview mit Radio-Host Abe Kanan offenbart der exzentrische Sänger jetzt, dass Fans der beiden Bands erst mal keine neuen Alben erwarten dürften. Rückkehr auf die Bühne Zu Beginn des Jahres gab Glenn Danzig bekannt, dass er 2025 wieder live unterwegs sein würde – sowohl mit den Misfits als auch mit Danzig. Nachdem Glenn Danzig die Misfits bereits 1983 aufgrund von musikalischen Uneinigkeiten verlassen hatte, kehrte der Sänger 2016 zurück zur Band. Nach einem ersten Comeback-Auftritt sind die…