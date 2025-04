Heavy Metal und Liebe — was kann es Schöneres geben? Pünktlich eine Woche nach dem Valentinstag sind daher Metal-Paare unser Thema.

Manchmal funkt es nicht nur auf romantischer Ebene zwischen zwei Menschen, sondern obendrein auf einem musikalischen Level. Diese Paare lassen es nicht nur in ihren Ehen krachen, sondern auch in metallischer Hinsicht in ihren gemeinsamen Bands. Scott Ian + Pearl Aday Wenn Gitarrist Scott Ian nicht gerade mit Anthrax oder den Stormtroopers Of Death die Metal-Welt unsicher macht, dann macht er das mit seiner Gattin Pearl Aday --- ihres Zeichens Adoptivtochter von Michael Lee Aday aka Meat Loaf. Zusammen spielen die beiden in Motor Sister -- einer Hard Rock-Gruppe, der außerdem Gitarrist Jim Wilson, Bassist Joey Vera und Drummer John…