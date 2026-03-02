Das Musikwochenende startet diesmal schon am heutigen Freitag mit einer Liveshow der Punk Rock-Institution Rise Against auf Arte.

Bereits am heutigen Freitag, den 6. Februar 2026 hat der Fernsehsender Arte wieder eine ordentliche Ladung Metal im TV für die geneigten Zuschauer in der Hinterhand. So setzt es ab 23.15 Uhr ein lautstarkes Live-Konzert von Rise Against. Die US-amerikanischen Punk Rock-Heroen aus Chicago haben 2025 beim Southside Festival ihre Verstärker aufgedreht — und dieses Stelldichein gibt es zu sehen. Volle Konzentration Ganz konkret standen Frontmann Tim McIlrath und Co. damals am 21. Juni 2025 in Neuhausen ob Eck auf der Bühne. Von Seiten Artes heißt es zu der Aufzeichnung: "Rise Against liefern beim Southside Festival 2025 genau die Art…