Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton hat vergangenes Jahr seine Memoiren veröffentlicht. Jetzt wurde er erneut darauf angesprochen.

Im Juni 2024 erschien ‘Desolation: A Heavy Metal Memoir’, die Autobiografie von Mark Morton. Darin schreibt der Lamb Of God-Gitarrist nicht nur über sein Leben als Musiker, sondern auch über Verluste, den turbulenten Weg durch die Sucht und seine Genesung. Im Interview mit Summa Inferno wurde er nun erneut gefragt, was zu der Entscheidung führte, einige der persönlichsten Details seines Lebens preiszugeben. Es ist, was es ist „Ich glaube, ich habe einfach eine Entscheidung getroffen“, antwortet Morton, und meint: „Als ich mich dazu entschloss, das Buch zu schreiben, habe ich mich kaum umgesehen. Die Herausforderung bestand wohl darin, mich dazu zu…