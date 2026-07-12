Seit dem Ausstieg von K.K. Downing aus Judas Priest sind viele Jahre vergangen. Dennoch will die Band laut Downing keine Wiedervereinigung.

2011 verabschiedete sich Gitarrist Kenneth "K.K." Downing nach Konflikten mit dem Management und der Band auf unschöne Art und Weise aus Judas Priest. Seither wird in Interviews immer wieder deutlich, dass er seine Entscheidung zu gehen bereut. In einem aktuellen Interview mit Are You Ready sprach er darüber, ob eine Live-Wiedervereinigung möglich ist. Altersfrage Auf die Frage, ob er sich weitere Auftritte mit Judas Priest vorstellen könne, wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, verweist Downing zunächst auf das fortgeschrittene Alter aller Beteiligten. Er sagt: "Das Alter spielt nun für uns alle eine große Rolle. Momentan kann Glenn (Tipton, Gitarrist –…