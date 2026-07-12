Metallica stellen in Berlin einen Rekord auf - und covern (erneut) Rammstein! Video und Setlist vom Konzert im Olympiastadion.

Besondere Überraschung für die Fans in Berlin: Während ihres Konzerts am 30. Mai im Olympiastadion haben Metallica-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo Rammstein Tribut gezollt. Das Duo spielte eine abgespeckte Version des Klassikers ‘Sonne’ – im Rahmen der inzwischen legendären „Doodles“, die fester Bestandteil der aktuellen "M72"-Tour sind. Ein Fan-Video davon findet ihr hier unten! Seit dem Start der "M72"-Welttournee im April 2023 in Amsterdam bauen Hammett und Trujillo bei nahezu jedem Tour-Stopp kurze Cover-Einlagen ins Programm ein. Dabei greifen sie häufig auf Songs lokaler Künstler oder persönlicher Helden zurück. Die Interpretationen fallen bewusst minimalistisch aus: meist nur Bass,…