DESTROY ERASE IMPROVE ist Meshuggahs zweites Album und hat in den Neunzigern groß eingeschlagen. Heute wird es 30 Jahre alt.

Das schwedische Quintett Meshuggah erzielte 1995 mit seinem Zweitwerk DESTROY ERASE IMPROVE keinen kommerziellen Durchbruch, wohl aber ein Album, das spätere Bands als direkte Inspirationsquelle nennen würden. Periphery, Tesseract, Animals As Leaders - Sie alle ließen sich durch die dystopischen Rhythmen treiben und fanden dadurch ihren eigenen Klang. Heute wird DESTROY ERASE IMPROVE 30 Jahre alt, weshalb wir uns diesen schwedischen Klassiker der Neunziger genauer anschauen. Grenzen? Nicht bei Meshuggah Schlagzeuger und Texter Thomas Haake erzählte in einem Interview mit Decibel: "Ich hatte das Gefühl, dass wir etwas Cooles am Laufen hatten. Eine Veränderung unseres Stils, oder vielmehr eine Veränderung,…