Bei Shinedown schien zuletzt Uneinigkeit zu herrschen, wann das neue Album erscheinen soll. Brent Smith relativiert das Ganze nun ein wenig.

Das (wahrscheinlich) unbeabsichtigte Verwirrspiel begann vergangenen September mit einem Interview zwischen Meltdown und Shinedown-Schlagzeuger Barry Kerch. Dieser stellte in Aussicht, dass der Nachfolger zu PLANET ZERO (2022) Anfang 2025 erscheinen könnte, da „bereits sechs oder sieben Songs dafür aufgenommen“ seien. Immerhin wurden mit ‘Three Six Five’ und ‘Dance, Kid, Dance’ Ende Januar gleich zwei neue Songs veröffentlicht. Fehleinschätzung Diesen Februar sprach Sänger Brent Smith mit dem Radiosender 106.9 K-HITS. Dort gab er zu Protokoll: „Das Album sollte ungefähr Ende Juli, Anfang August erscheinen.“ Eine sportliche Einschätzung. Vor allem, da Shinedown seit April mit Bush, Beartooth und Morgan Wade auf „Dance,…