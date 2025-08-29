Dangerous Toys-Frontmann Jason McMaster findet nicht, dass der Grunge den Hair Metal getötet hat, wie er im Interview erklärt.
Behauptungen wie "Rock'n'Roll ist tot" oder "Grunge hat den Hair Metal getötet" sind beliebt in der Rock- und Metal-Gemeinde. Jason McMaster, Frontmann der Hard Rock-Formation Dangerous Toys, stimmt dem allerdings nicht zu, wie er dem Hair Metal Guru ausführlich erklärte. Er erzählte: "Wenn jemand sagt, dass Grunge den Hair Metal getötet hat - ich muss jedesmal beinahe kotzen, wenn ich den Begriff 'Hair Metal' verwende, aber ich möchte das komplett deutlich machen -, glaube ich, dass das falsch ist. Ich glaube, dass der Hair Metal den Hair Metal getötet hat." Zum Haaresträuben McMaster erklärt auch, wie er zu dem Schluss…