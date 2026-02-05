METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE The Haunted SONGS OF LAST RESORT Seasons In Black ANTHROPOCENE Soul Demise AGAINST THE ABYSS Paradise Lost ASCENSION Daron Malakian And Scars On Broadway ADDICTED TO THE VIOLENCE Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME Imperial Triumphant GOLDSTAR Behemoth THE SHIT OV GOD The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.