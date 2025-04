Kiss-Gitarrist und Sänger Paul Stanley spricht über die Vergangenheit der Band und wie sehr jeder Beteiligte zu ihrem Erfolg beigetragen hat.

Zwei Jahre nach dem ursprünglich geplanten Ende der "End Of The Road"-Tournee spielten Kiss im Dezember 2023 ihr letztes Konzert. In einer Folge des Podcasts ‘Sound Up!’ spricht Gitarrist und Sänger Paul Stanley über die 50-jährige Geschichte der Band und die verschiedenen Mitglieder, die auf dem Weg zurückgelassen wurden. "Ich sehe nicht viel Negativität", erzählt er. "Leute reden immer vom halb vollen oder halb leeren Glas - mein Glas läuft über." Er führt voller Dankbarkeit aus: "Ich habe keine einzige negative Erinnerung, weil alles, was geschieht, einen Grund hat und mich dahin geführt hat, wo ich heute bin. Wenn man…