Papa Roach arbeiten bekanntlich an neuem Liedgut. Eine erste Single ist bereits veröffentlicht und weitere sollen folgen, bis das komplette Album erscheint.

Ende Januar veröffentlichten Papa Roach mit ‘Even If It Kills Me’ die erste Single aus ihrem kommenden Album. Derzeit sind Jacoby Shaddix und Co. zusammen mit Rise Against auf „Rise Of The Roach“-Tour, um das 25. Jubiläum ihres Debütalbums INFEST zu zelebrieren. Der Frontmann nimmt sich dennoch Zeit für Interviews und spricht mit Claro Música México über die jüngste Veröffentlichung. Dabei verrät er auch ein paar Details zum anstehenden Langspieler. ‘Even If It Kills Me’ war das erste Stück, an dem die Band direkt nach der Tournee zum letzten Album EGO TRIP (2022) gearbeitet haben. „Es hat ein paar Entwicklungsschritte…