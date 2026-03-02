Toggle menu

Physical Graffiti live in Weinheim 28.03.2026

Künstler: Physical Graffiti

METAL HAMMER Podcast Folge 120 mit Kreator u.a.
METAL HAMMER Podcast mit Kreator
Kein ‘Stranger Things’-Finale ohne Heavy Metal! Subway To Sally und andere Bands verabschieden sich von Mitgliedern. Kreator im Interview. Neue Alben von J.B.O., Soen, Alter Bridge und Beyond The Black.
Back In Black – das Metal-Update Metallica haben es in Staffel 4 vorgemacht – jetzt bekommen Iron Maiden in der letzten Folge von ‘Stranger Things’ ihren Platz im Rampenlicht! Der Jahreswechsel kommt mit allerlei Trennungen in der Metal-Welt daher: Mitmusiker und Fans müssen sich von Mitgliedern von Subway To Sally, Haken und The Gathering verabschieden. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Beyond The Black BREAK THE SILENCE Alter Bridge ALTER BRIDGE J.B.O. HAUS OF THE RISING FUN Soen RELIANCE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands,…
Weiterlesen
