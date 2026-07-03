Wiiliam Shatner holt sich weitere namhafte Unterstützung für sein All-Star-Metal-Album und erwägt sogar, es auf die Bühne zu bringen.

Für sein kommendes Heavy Metal-Album schart ‘Star Trek’-Ikone William Shatner immer mehr Metal-Lichtgestalten um sich. Nach Judas Priest-Frontmann Rob Halford, Disturbed-Bassist John Moyer und Ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo ist nun auch Scorpions- und Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee mit von der Partie. Insgesamt sollen „35 sorgfältig ausgewählte Metal-Ikonen“ Teil des Projekts sein. „Ich brauchte wuchtige Beats, damit sich die Musik so anfühlt, wie ich sie empfinde“, kommentiert William Shatner. „Das Schlagzeug treibt die Emotionen an. Es erzeugt die Dringlichkeit, die Aufregung, die Gefahr. Heavy Metal sollte einen direkt in der Brust treffen und zugleich die Seele bewegen.“ Bisher gibt es für das Album…