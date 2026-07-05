Acht Jahre liegt das letzte Album von Breaking Benjamin schon zurück. Allzu lange müssen Fans nicht mehr auf Nachschub warten.

Bei Rock am Ring und Rock im Park haben Breaking Benjamin jüngst den Auftakt ihrer Europatournee gefeiert. Im Zuge dessen wurden die beiden Gitarristen Jasen Rauch und Keith Wallen von Moshpit Passion gefragt, wie es um das Nachfolgealbum zu EMBER steht. Immerhin liegt die Platte schon mehr als acht Jahre zurück. Doppelt und dreifach „Das Album ist fertig“, antwortete Jasen Rauch ohne Umschweife. „Die Veröffentlichung steht kurz bevor, und wir haben einige große Ankündigungen parat. Was wir sagen können, ist, dass wir seit der Pandemie – also seit vier Jahren – so gut wie in Vollzeit an den Aufnahmen gearbeitet…