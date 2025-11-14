Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Tesseract, Equilibrium sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aephanemer ‘Contrepoint’ Another Realm ‘If Worlds Collide’ Ater ‘Venus’ Born From Pain ‘My War’ Conjurer ‘All Apart’ Deez Nuts ‘Hang The Hangman’ (feat. Andrew Neufeld) Distant ‘Desolation’ Equilibrium ‘Borrowed Waters’ (feat. Roniit) Kreator ‘Tränenpalast’ (feat. Britta Görtz) Moonspell ‘Extinct’ (live feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa) The Other ‘Hier sein’ Ov Sulfur ‘Wither’ Port Noir ‘Redshift’ Rotten Sound ‘Brave New World’ Tesseract ‘Tender’ (live) The Vice ‘Cardinal Tropes’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update…