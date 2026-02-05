Jack Osbourne bestätigt, dass der endgültige Erlös des "Black To The Beginning"-Konzerts unter 10 Millionen britischen Pfund lag.

In einem Interview mit Tyler Ramsey von "Punk Rock Sober Painful Lessons" offenbart Ozzy Osbourne-Sohn Jack, dass der endgültige Erlös des Black Sabbath "Back To The Beginning"-Benefizkonzerts unter 10 Millionen Pfund lag. Realistischere Zahlen Kurz nach dem legendären "Back To The Beginning"-Konzert teilte Tom Morello auf Social Media mit, dass mehr als $190 Millionen für wohltätige Zwecke gespendet worden seien. The Guardian hatte außerdem errechnet, dass allein bei den Livestream-Gebühren circa $150 Millionen zusammengekommen sein müssen. Sharon Osbourne bestritt diese Zahlen, und Tom Morello änderte seinen Post entsprechend ab. Nun äußert sich Jack Osbourne mit realistischeren Zahlen. "Die Zahl war totaler…