So heftig war's beim Slime-Konzert am 25.10.2025 im Festsaal Kreuzberg mit den Vorbands Rong Kong Koma und 24/7 Diva Heaven.

Zunächst wirkt der Festsaal Kreuzberg fast zu groß für diesen Abend. Ein paar Grüppchen, Bier in der Hand, warten auf das, was kommen soll. Rong Kong Koma eröffnen den Abend mit einer Mischung aus zynischer Energie und tanzbarem Punk. Noch wilder wird es bei 24/7 Diva Heaven. Die Berliner legen mit rotzigem Grunge-Punk nach, während Frontfrau Katharina „Kat“ Ott-Alavi lässig witzelt: „Die Gitarre hängt fast so hoch wie bei Indie-Bands, aber dafür sind die Brüste zu groß." Mit einem Sturm der Begeisterung werden schließlich Slime empfangen. Es folgt ein wilder Ritt durch mehr als vier Jahrzehnte Band-Geschichte – vom…