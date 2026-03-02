Der frühere Electric Callboy-Drummer David Friedrich gibt den Fans einen intensiven Einblick — hinter die Fassade, in sein Gefühlsleben.

Der ehemalige Electric Callboy-Drummer David Friedrich hat sich zu Wort gemeldet und den eigentlichen Grund für seinen Ausstieg vor einem Jahr verraten. Wie der einstige ‘Die Bachelorette’-Gewinner offenbart, litt er an Depressionen, die er lange Zeit gut versteckt und geheim gehalten hat. Seine Stellungnahme geht ans Herz. Leere Hülle "Heute vor einem Jahr spielte ich meine letzte Show, und bis heute spiele ich kein Schlagzeug mehr", beginnt das ausführliche Slideshow-Statement von David Friedrich. "Manchmal lebt man seinen größten Traum und merkt erst viel später, was er gekostet hat. Nach außen war alles perfekt: Die Bühne, der Erfolg, die antrainierte, funktionierende…