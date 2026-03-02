Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Primal Fear, Thundermother, Gaerea sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Arch Enemy ‘To The Last Breath’ Arroganz ‘Die For Nothing’ At The Gates ‘The Fever Mask’ Belphegor ‘Scarlet Beast’ Brocarde ‘The Sound Of Music’ Bülent Ceylan ‘Diktatürk’ Clawfinger ‘Before We All Die’ Dust Bolt ‘Supergau’ Exodus ‘Goliath’ Eye Of Melian ‘Dawn Of Avatars’ (feat. Patty Gurdy & Troy Donockley) Feuerschwanz ‘Name der Rose’ Fjørt ‘ær / mir’ (Live Session) Frontside ‘Omen’ Gaerea ‘Nomad’ Gypsy Pistoleros ‘I’m The Prince Of The Damned’ Hardline ‘Rise Up’ Hokka ‘Heart Said No’ Ice Nine Kills ‘Twisting The Knife’ (feat. Mckenna Grace) Lantlôs ‘Solar Death’ Lömsk ‘Of Iron And…