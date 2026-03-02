Christine McDonald, Lebensgefährtin von Voivod-Sänger Denis "Snake" Bélanger hat mit Krebs zu kämpfen. Die Band bittet um Spenden.

Voivod haben auf ihren Social Media-Kanälen um Hilfe gebeten. Christine McDonald, Partnerin des Frontmanns Snake Bélanger, hat Krebs im vierten Stadium. Das Paar bittet um Spenden, um Behandlungs- und Alltagskosten zu decken, da sowohl Bélanger als auch McDonald aktuell nur eingeschränkt arbeiten können. Krebs im vierten Stadium Die Band schreibt in ihrem Post: "Wir schreiben euch heute im Namen von jemandem, der Teil der Voivod-Familie ist. Christine McDonald, Partnerin von Denis "Snake" Bélanger, wurde im Oktober mit Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Der Krebs hat gestreut, und obwohl die Behandlung läuft und positive Ergebnisse hervorruft, ist sie intensiv und fordernd. Es…