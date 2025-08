Fast genau ein Jahr ist es her, dass Kittie nach über zehn Jahren Pause ein neues Album veröffentlichten. Und es könnte noch mehr kommen.

Im Juni 2024 erschien FIRE – das erste neue Kittie-Album seit I'VE FAILED YOU (2011). 2013 gab das kanadische Quartett offiziell seine Trennung bekannt. 2022 folgte die Rückkehr für einige Festival-Auftritte und schließlich die aktuelle Platte. In den Jahren der Abstinenz hat sich einiges in der Musikindustrie getan. Im Gespräch mit TotalRock schildert Frontfrau Morgan Lander, wie sie und ihre Kolleginnen die Veränderungen wahrnehmen. Zeiten ändern sich Lander spürt definitiv einen Unterschied. Sie führt aus: „Manchmal scherzen wir, dass wir uns am Ende der guten alten Zeiten der Branche befanden. Es fühlt sich an, als wäre es eine andere Zeit gewesen.…