Der Todestag von Children Of Bodom-Mastermind Alexi Laiho jährt sich heute zum fünften Mal. Wir gedenken dem legendären Musiker.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Alexi Laiho, Gitarrist, Sänger und Haupt-Songwriter der finnischen Melodic Death Metal-Band Children Of Bodom, den tödlichen Folgen seines Alkoholkonsums erlag. Wir erinnern uns gerne an einen Künstler, dessen musikalisches Erbe für die Ewigkeit bestimmt ist. Inearthed Schon Jahre vor seinem Tod pflasterten die melodischen Schöpfungen Alexi Laihos den Pfad des Death-Subgenres und beeinflussen nach wie vor das tagesaktuelle Geschehen der vornehmlich in Schweden aufgekommenen Gattung. Eventuell liegt es also im territorialen Ursprung von Children Of Bodom, der finnischen Stadt Espoo, begründet, dass die Band nie „offiziell“ zu den Urvätern des melodischen Death Metal-Untergrunds…