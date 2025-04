Dieses Jahr feiern Iron Maiden ihr 50-jähriges Band-Bestehen - unter anderem mit der Veröffentlichung eines exklusiven Bildbands.

Für alle metallischen Bücherwürmer gibt es im Herbst dieses Jahres einen Leckerbissen. Thames & Hudson haben angekündigt, dass der Bildband ‘Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History’ noch 2025 erscheinen soll. Alle Band-Mitglieder und ihr Managementteam haben bei der Erarbeitung des Werks ihren Senf dazugegeben. Bassist und Gründungsmitglied Steve Harris sagt über das Buch: "Ich bin positiv davon überrascht, wie viele neue Dinge ich für dieses Buch ausgraben konnte. Mir war klar, dass ich vieles aus der Maiden-Anfangszeit behalten habe. Dass sie aber alle noch so gut erhalten sind und sie durch das Fotografieren wieder zum Leben erweckt wurden,…